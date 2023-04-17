Кариньш: конфликт между музеем и самоуправлением в Огре неприемлем, министр должен вмешаться

Премьер-министру Кришьянису Кариньшу ситуация в Огре — конфликт между представителями Огрского самоуправления и Огрского музея — представляется "неприемлемой", и он обратится к министру охраны окружающей среды и регионального развития Марису Спринджуксу с просьбой рассмотреть этот вопрос по существу.

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Конфликт между представителями Огрского самоуправления и Огрского музея развивается уже несколько месяцев. Это непонятно и неприемлемо с точки зрения Кариньша, и министр регионального развития должен вмешаться, чтобы рассмотреть этот вопрос по существу, отметил премьер.

Незадолго до внеочередного заседания Огрской краевой думы, на котором планировалось принять решение о временном отстранении от должности директора Огрского историко-художественного музея Эвии Смилтниеце, она уволилась сама.

Смилтниеце прекратила трудовые отношения в соответствии с частью пятой статьи 100 Закона о труде, которая предоставляет работнику право расторгнуть трудовой договор в письменной форме, без соблюдения срока, указанного в настоящей статье, при наличии уважительной причины. Такой причиной признается любое обстоятельство, которое по соображениям нравственности и справедливости не позволяет продолжать трудовые отношения.

Это означает, что после подачи заявления трудовые отношения закончены, и согласие работодателя не требуется.

В понедельник, 17 апреля, исполнительный директор Огрского края Петерис Шпаковскис отстранил на три месяца от должности главного специалиста по истории, мужа Смилтниеце Арно Смилтниекса.

Приказ предусматривает отстранение Смилтниекса с 17 апреля на три месяца с сохранением его заработной платы. Смилтниексу запрещается находиться на рабочем месте и выполнять какие-либо служебные обязанности во время отстранения.

Несмотря на то, что директор музея уволилась до начала внеочередного заседания, вице-мэр Гинтс Сивиньш провел его. На заседании и. о. главы юридического отдела самоуправления Лелде Пенцеле сообщила о подозрениях в конфликте интересов в музее с 2016 года, а также в фальсификации документов. Пенцеле сообщила, что сегодня самоуправление обратилось в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией с просьбой проверить эти факты.

За отстранение Смилтниеце от должности директора Огрского историко-художественного музея на три месяца проголосовали 13 депутатов, один был против. Председатель думы Эгил Хелманис (Национальное объединение) сегодня не участвовал в заседании думы, так как отправился в Украину.

Депутаты решили возложить обязанности директора Огрского музея на Аниту Стрейле, руководителя Лиелвардского музея Андрея Пумпурса, установив за дополнительную работу надбавку в размере 30%.

Заседание было закрытым, Смилтниеце на нем слова не давалось.

Дверь кабинета директора музея с пятницы оклеена пленкой с указанием на подозрение в фальсификации документов.

В четверг, 6 апреля, директор музея получила от самоуправления приказ от 4 апреля "О предоставлении разъяснения". В нем говорится, что проверка, проведенная представителями отдела управления долями капитала самоуправления, установила, что музей не заключал с Арно Смилтниексом договор о его переводе на должность главного историка. В нем также указано, что "директор музея не смогла представить бланки оценки сотрудников, в которых отражена индивидуальная оценка каждого сотрудника". Директора также раскритиковали за то, что она не заполняет личные карточки сотрудников.

Смилтниеце назвала эти заявления ложными и заявила, что представители самоуправления не просили предоставить указанные документы. Эти документы находились в музее, и директор представила бы их, если бы поступила такая просьба.

В среду, 12 апреля, в объяснении самоуправлению Смилтниеце разъяснила ситуацию, а также в тот же день предоставила копии необходимых оригиналов документов, заверенные подписью.

В ответ на ситуацию в Огрском музее парламентская фракция "Прогрессивных" призвала министра охраны окружающей среды и регионального развития Мариса Спринджукса отстранить от занимаемой должности председателя Огрской краевой думы Хелманиса.

В интервью Латвийскому радио Спринджукс заявил, что ситуация в Огре "странная", но он не видит причин Министерству охраны среды и регионального развития вмешиваться в решение таких локальных проблем.

Конфликт между самоуправлением и находящимся в его ведении музеем начался после того, как сотрудники музея выступили против плана председателя Огрской краевой думы Эгила Хелманиса о проведении в музее выставки фарфора из частной коллекции находящегося под санкциями российского олигарха Петра Авена, после чего руководство думы не согласовало план выставок и не повысило заработную плату работникам музея, а также в музее начались проверки, объясняемые запланированной ранее реорганизацией краевых музеев.

Самоуправление Огрского края сообщает, что в ходе проверок в Огрском музее истории и искусства было констатировано возможное нарушение закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц", поскольку некий сотрудник музея неоднократно принимал решения и издавал приказы, в том числе об оценке работы и премировании в отношении своего родственника.