Кариньш: кризис выявил несправедливость налоговой системы; требуется реформа
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Для достижения большей справедливости нужно добиваться, чтобы все в Латвии платили пропорционально равные налоги, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он отметил, что кризис, вызванный Covid-19, не станет причиной, чтобы отложить дискуссию об улучшении налоговой системы, и в конце месяца министр финансов Янис Рейрс представит предложения по изменениям в налогах.

По мнению Кариньша, кризис выявил несправедливость налоговой системы, потому что многие не платили взносы социального страхования и потому теперь не могут получить поддержку.

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LETA

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LETA

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Кришьянис Кариньш Налоги Налоговая реформа Янис Рейрс
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