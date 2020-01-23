Кариньш: Латвия больше не "младший брат", в мире к нам прислушиваются

Латвия на международной арене больше не является "младшим братом", к ней прислушиваются и учитывают ее мнение, заявил на ежегодных внешнеполитических дебатах в Сейме премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что в мире существуют четыре центра власти и экономики — США, Китай, ЕС и Россия, и место Латвии в этом мире — вместе с ЕС и стратегическими союзниками по НАТО и другим организациям. "Сотрудничество с западными союзниками — основа, база для обеспечения независимости нашего государства", — сказал премьер.

В политическом аспекте Латвия является частью ЕС — богатого рынка, который пока не превратился в значимого игрока в оборонной сфере. "Сегодня ЕС имеет куда большее значение в сфере экономики. Это также важный ценностный центр. Демократия, свобода и равенство — ценности, которым следует ЕС. У нашей страны особая роль в укреплении отношений с государствами Восточного партнерства", — сказал Кариньш.

Он напомнил, что на прошлой неделе посетил Белоруссию, которая выразила желание расширять сотрудничество с Латвией, в том числе с ее портами. По словам премьера, для Латвии это вызов, потому что исторически у ее портов возникали разные сложности, бывали периоды застоя и уже много лет говорится о том, что Россия переориентирует свои грузы из латвийских портов. "Я не уверен, что все наши предприятия это понимают — нужно действовать", — сказал глава правительства.

Развитие экономики зависит от экспорта и инвестиций. Кариньш призвал всех дипломатов и Латвийское агентство инвестиций и развития понять, что приоритетом являются инвестиции западных союзников.

"Раньше Латвия была больше наблюдателем, потребителем внешней политики. В последние годы она превратилась из пассивного наблюдателя в государство, активно формирующее свою политику. Эту роль нам нужно укреплять", — сказал Кариньш.