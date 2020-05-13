Кариньш: Латвия будет развивать три направления поддержки - пособия, инфраструктуру и модернизацию

Латвия во время кризиса Covid-19 будет развивать три направления поддержки - пособия, инфраструктуру и модернизацию. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство) после встречи с президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом.
Кариньш указал, что кризис, вызванный новым коронавирусом, будет дольше, чем ожидалось. Поэтому правительство работает над тем, чтобы дать людям, оставшимся без работы, возможность переквалифицироваться. В том числе правительство оценивает возможность обучать работников, находящихся в простое.
Развитие инфраструктуры включает в себя перенаправление 75 миллионов евро на ремонт дорог - это поможет греть экономику, указал премьер-министр. В рамках модернизации правительство будет искать возможности реструктурировать народное хозяйство. В том числе окажет дополнительную поддержку науке.
Президент Банка Латвии отметил, что латвийская экономика в условиях кризиса развивается в верном направлении. Хотя поддержка в самом начале не была широко доступна, со временем это было исправлено. Казакс считает, что поддержка должна быть целенаправленной, постепенной. Риски должны быть адекватно поделены между государством и частными лицами.
Казакс указал, что финансовых ресурсов для поддержки экономики достаточно, но они не бесконечны. Латвия может увеличить свой долг до 50 - 55% от ВВП, но по окончании кризиса страна должна сделать всё возможное, чтобы уровень долга вернулся к 40% от ВВП. Это позволит лучше пережить следующий кризис.