Кариньш: Латвия будет развивать три направления поддержки - пособия, инфраструктуру и модернизацию

Латвия во время кризиса Covid-19 будет развивать три направления поддержки - пособия, инфраструктуру и модернизацию. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство) после встречи с президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Кариньш указал, что кризис, вызванный новым коронавирусом, будет дольше, чем ожидалось. Поэтому правительство работает над тем, чтобы дать людям, оставшимся без работы, возможность переквалифицироваться. В том числе правительство оценивает возможность обучать работников, находящихся в простое.

Развитие инфраструктуры включает в себя перенаправление 75 миллионов евро на ремонт дорог - это поможет греть экономику, указал премьер-министр. В рамках модернизации правительство будет искать возможности реструктурировать народное хозяйство. В том числе окажет дополнительную поддержку науке.

Президент Банка Латвии отметил, что латвийская экономика в условиях кризиса развивается в верном направлении. Хотя поддержка в самом начале не была широко доступна, со временем это было исправлено. Казакс считает, что поддержка должна быть целенаправленной, постепенной. Риски должны быть адекватно поделены между государством и частными лицами.

Казакс указал, что финансовых ресурсов для поддержки экономики достаточно, но они не бесконечны. Латвия может увеличить свой долг до 50 - 55% от ВВП, но по окончании кризиса страна должна сделать всё возможное, чтобы уровень долга вернулся к 40% от ВВП. Это позволит лучше пережить следующий кризис.