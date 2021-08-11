Кариньш: Латвия и ЕС должны показать Беларуси, что отправка иммигрантов через границу не принесет плодов
Foto: Valsts kanceleja

Латвия и другие страны Европейского Союза должны показать белорусскому режиму, что отправка иммигрантов через границу в ЕС бесполезна, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в интервью телеканалу TV3 "900 секунд".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Глава правительства считает, что Беларусь ведет гибридную войну против ЕС, и первый шаг был осуществлен в направлении Литвы, следующая цель — Латвия. В этой ситуации Латвия не должна позволять мигрантам, оказавшимся в Беларуси, далее нелегально пересекать нашу границу, которая является и рубежом Европейского союза, подчеркнул премьер.

"Эта гибридная война против ЕС со стороны Беларуси только обостряется. Со своей стороны (..) мы будем держаться вместе, будем сохранять спокойствие, но будем действовать очень решительно", — заявил Кариньш.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

15

Source

rus.DELFI.lv

Tags

кризис с мигрантами Беларусь Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Что такое непрерывное образование и почему необходимо учиться всю жизнь?
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!