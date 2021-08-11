Кариньш: Латвия и ЕС должны показать Беларуси, что отправка иммигрантов через границу не принесет плодов

Латвия и другие страны Европейского Союза должны показать белорусскому режиму, что отправка иммигрантов через границу в ЕС бесполезна, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в интервью телеканалу TV3 "900 секунд".

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Глава правительства считает, что Беларусь ведет гибридную войну против ЕС, и первый шаг был осуществлен в направлении Литвы, следующая цель — Латвия. В этой ситуации Латвия не должна позволять мигрантам, оказавшимся в Беларуси, далее нелегально пересекать нашу границу, которая является и рубежом Европейского союза, подчеркнул премьер.

"Эта гибридная война против ЕС со стороны Беларуси только обостряется. Со своей стороны (..) мы будем держаться вместе, будем сохранять спокойствие, но будем действовать очень решительно", — заявил Кариньш.