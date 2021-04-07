Кариньш: Латвия не рассматривает возможность разрешить людям выбирать вакцину против Covid-19

Хотя в последнее время многие жители Латвии отказались получать вакцину AstraZeneca против Covid-19, государство по-прежнему не рассматривает возможность предоставить людям возможность выбрать, какой именно вакциной они могут прививаться, рассказал премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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На вопрос о том, что делать людям, которые готовы привиться от Covid-19, но принципиально отказываются от вакцины AstraZeneca, премьер-министр не дал прямого ответа. Он отметил, что сам вакцинировался вакциной AstraZeneca, и риск осложнений от нее очень низок.

"Я в таких вопросах слушаю мнение специалистов, которые говорят, что гораздо лучше привиться любой вакциной, чем заболеть Covid-19", - сказал политик. По его словам, правительство по-прежнему полагается на оценки Европейского агентства лекарственных средств и местных экспертов, которые говорят, что вакцина AstraZeneca является хорошей.

В то же время Кариньш отметил, что в этом квартале AstraZeneca в Латвии не будет самой активно применяемой вакциной, поскольку в мае ожидаются крупные поставки вакцины Pfizer, а также поступят вакцины Moderna и Janssen.

Как уже сообщалось, министр здравоохранения Даниель Павлютс уже признал, что массовую вакцинацию в пасхальные выходные задержал отказ многих жителей прививаться вакциной AstraZeneca. От этой вакцины отказались до 2/3 людей из списка на вакцинацию.