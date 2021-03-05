Кариньш: Латвия, скорее всего, не будет менять политику в отношении нацменьшинств

Пересмотреть требования к уровню владения госязыком при найме на работу, а также обеспечить образование на языке нацменьшинств. Такие рекомендации содержатся в резолюции Комитета министров Совета Европы. Премьер Кришьянис Кариньш заявил Русскому вещанию LTV7, что пока ознакомился лишь с выводами, но уверен, что правительство не намерено менять политику.

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Как пишет портал rus.lsm.lv, эту резолюцию готовили почти пять лет — сначала правительство Латвии работало над докладом, потом его оценивали эксперты из Совета Европы, которые посетили Латвию. И вот — результат. Латвия должна защитить права всех нацменьшинств. Например, везде, где есть такая потребность — обеспечить непрерывную доступность образования на языках нацменьшинств. Есть и другие рекомендации.

"Государство обязуется обеспечить то, чтоб меньшинства эффективно участвовали в публичной, политической, социальной и экономической жизни. На практике это значит следить, насколько меньшинства вообще представлены в политике, на госслужбе, в разных областях занятости. Например, в рекомендациях назван один фактор — слишком высокие требования по знанию госязыка, которые по мнению комитета препятствуют доступу в сферу занятости. Совет Европы рекомендует оценить, нужны ли эти требования, нельзя ли просто обойтись без них. Для того, чтобы представители нацменьшинств больше участвовали в политике и в деятельности государственных организаций", — пояснил юрист-международник Алексей Димитров.

Еще одна рекомендация — пересмотреть нормы использования языков при написании, например, личных имен в документах.

Однако, рекомендации остаются лишь рекомендациями — и хотят часть из них отмечены пометкой "срочно" — к исполнению они не обязательны.

"Министерство иностранных дел могло бы быть проводником обратной связи и доносить до парламента, до правительства точку зрения международных организаций там, где они видят проблемы с правами человека. И, наверно, даже пообещать, что те или иные приоритетные проблемы оценим. И по инициативе МИДа пройдет какая-то дискуссия в парламенте, в правительстве", — считает Алексей Димитров.

Но пока этого не происходит — и последует ли какая-либо реакция на резолюцию — не ясно.

"Я еще не прочел все, но с главными выводами ознакомился. В целом они позитивные. Я думаю, что правительство не намеренно менять нашу политику. Наша страна открыта для всех национальностей и этнических групп. Но основой нашей страны останется использование нашего языка и развитие нашей культуры", — заявил премьер Кришьянис Кариньш.