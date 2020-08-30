Кариньш: логика подсказывает, что новый мэр должен быть из победившей партии

Политическая логика подсказывает, что новый мэр Риги должен быть из партии, которая победит на выборах в столичную думу, заявил агентству LЕТА премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он подчеркнул, что активность избирателей была очень низкой, что может быть связано и с концом лета, и с плохой погодой, и с пандемией Covid-19, которая заставляет людей быть более осторожными.

Премьер выразил надежду на то, что новый созыв Рижской думы будет таким, чтобы правительство могло с ним сотрудничать, так как ранее это было "довольно сложно".

"Надеюсь, что ситуация изменится. Хотя уже сейчас ясно, что Рижская дума будет довольно раздробленной, и партии должны быть готовы искать компромиссы и сотрудничать", - сказал Кариньш.