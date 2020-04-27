Кариньш: любые решения о пересмотре ограничений будут постепенными
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Любые решения о пересмотре ограничений, связанных с пандемией Covid-19, будут постепенными, заявил сегодня после заседания коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По его словам, благодаря общему сотрудничеству ход эпидемии удается контролировать, и по сравнению с другими странами Латвия выглядит очень хорошо.

Кариньш поручил секретариату Совета по кризисному управлению представить завтра, 28 апреля, сценарии выхода из кризиса. За этим уже на будущей неделе должны последовать конкретные решения, "чтобы все могли понять, что произойдет после 12 мая", сказал премьер.

Он подчеркнул, что все решения по пересмотру ограничений будут постепенными, потому что коронавирус в мире не побежден — нет ни вакцины, ни лекарств.

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LETA

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