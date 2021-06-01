Кариньш: меры эпидембезопасности должны быть более простыми и понятными
Foto: Valsts kanceleja

Меры эпидемиологической безопасности во время пандемии Covid-19 нужно сделать более простыми и понятными, сказал во вторник на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Оценивая нормы, которые устанавливают эпидемиологические требования, премьер отметил, что они сложны, так как для каждой сферы — образования, культуры, экономики — введены свои, отличающиеся требования.

По мнению премьера, нужно отказаться от деления требований по отраслям, сосредоточившись на людях, например, установив, что могут делать привитые члены общества, в каких ситуациях следует носить маски, а в каких нет.

"Заглядывая в будущее и зная, что проходит вакцинация, мы могли бы двигаться к более простому и понятному регулированию, которое было бы применимо в любых условиях — на свадьбах, похоронах, культурных мероприятиях. Условия везде должны быть одинаковыми", — сказал Кариньш.

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LETA

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LETA

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Кришьянис Кариньш
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