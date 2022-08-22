Кариньш: министр образования открыта для переговоров с профсоюзом педагогов

В связи с требованиями объявленной забастовки министр образования и науки Анита Муйжниеце "полностью открыта" для переговоров с профсоюзом педагогов, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш, который сослался на состоявшийся сегодня разговор с Муйжниеце.

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По оценке Кариньша, возглавляемое им правительство выполнило или сдержало все обещания, данные педагогам, в то же время, несмотря на этот факт, понятно, что у некоторых педагогов есть опасения в отношении реализации новой модели заработной платы и оптимизации школьных сетей.

В беседе с Кариньшем министр перечислила вопросы, которые решаются путем взаимного компромисса, к которому "стремится прийти" и Муйжниеце. У педагогов есть "обоснованные опасения, которые нужно развеять", добавил глава правительства.

Политик напомнил о войне России на Украине и вызовах в сфере энергоресурсов. Кариньш добавил, что в этих условиях никому не нужна внутренняя дестабилизация страны, и премьер-министр надеется, что никто к не станет ее провоцировать.

Представитель партии Муйжниеце, председатель парламентской фракции "Консервативных" Кришьянис Фелдманс также заявил, что министр открыта для обсуждения возможных компромиссных сценариев с педагогами в примирительной комиссии.

Фелдманс подчеркнул: компромисс означает уступки с обеих сторон, при этом необходимо учитывать, что бюджет на следующий год составляется в год выборов. Это означает, что нельзя принимать незаконные решения в связи с фискальным планированием, или финансовыми возможностями, следует из заявления политика.

Как сообщалось, забастовка педагогов, запланированная Латвийским профсоюзом работников образования и науки, начнется 19 сентября.