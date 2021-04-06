Кариньш: Минздраву уже теперь нужно думать об обеспечении иммунитета против Covid-19 в будущем
Foto: Valsts kanceleja

Министерство здравоохранения должно начинать думать о следующем шаге в поддержании приобретенного иммунитета к Covid-19 в будущем, заявил сегодня журналистам после совещания коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Премьер-министр указал, что основная дискуссия партнеров по коалиции состоялась сегодня с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом о процессе вакцинации. Кариньш подчеркнул, что главная цель государства - получить коллективный иммунитет к Covid-19, и лучший способ сделать это - добровольная вакцинация, а не болезнь.

Он сказал, что на этом пути нельзя терять ни одного человека, желающего сделать прививку - ни из-за ошибки в коммуникации, ни из-за плохого планирования. В то же время премьер-министр отметил, что хорошие новости заключаются в том, что вакцины в Латвии есть и будут.

"Благодаря очень скоординированной работе между Минздравом, МИД и мной было достигнуто, что Латвия получит более 400 000 дополнительных доз вакцин Pfizer/BioNTech во втором квартале этого года", - сказал он.

Он сказал, что ошибка, допущенная Минздравом, в значительной степени исправлена. "Количество вакцин для иммунитета не будет большой проблемой", - заверил премьер.

Также, по его словам, Минздраву следует задуматься о том, как организовать и спланировать ревакцинацию, потому что ясно, что рано или поздно населению потребуются дополнительные прививки для укрепления иммунитета или, возможно, защиты от будущих новых штаммов вируса.

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LETA

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LETA

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Вакцинация Даниэл Павлютс Кришьянис Кариньш
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