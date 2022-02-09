Кариньш: многие ограничения будут отменены, вопрос — когда

Многие ограничения, связанные с Covid-19, будут отменены. Осталось понять, произойдет это до или после окончания чрезвычайной ситуации в Латвии. Об этом в интервью на передаче Латвийского телевидения заявил латвийский премьер Кришьянис Кариньш.

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Ограничения вводили на основании прогнозов, сделанных ранее, но ситуация меняется, и будет логично поменять существующие правила, заявил премьер. Он признал, что в правительстве мнения об ограничениях доходят до крайностей, и Сейму придется найти компромисс. По мнению Кариньша, нужно продолжать говорить о необходимости бустерной прививки, носить маски и делать тесты.

Также нужно определить, где и когда есть смысл использовать ковид-сертификаты. Непонятно, зачем требовать сертификаты в общественных местах, где нужно носить маски, считает премьер. "Если в магазинах действует ограничение по квадратным метрам и требование носить маску, можно следовать примеру Литвы — не требовать сертификаты, так как два вида защиты уже есть", — заявил Кариньш.

Сейчас обсуждается вопрос об отмене сертификатов в определенных ситуациях, и важно, чтобы у Министерства здравоохранения было аналогичное мнение, сказал Кариньш. По его словам, он попросил министерство пересмотреть все ограничения с учетом показателей госпитализации.

Важно понимать, что уровень заболеваемости больше никак не связан с использованием сертификатов в общественных местах, признает Кариньш. "Похоже, мы близки к пику волны "Covid-19", и волна может сломаться на следующей неделе", — сказала премьер, подчеркнув, что важно соизмерять ограничения с Эстонией и Литвой.

Кариньш признал, что Минздрав консервативно подошел к ослаблению ограничений. "Человек, как вода, ищет свой путь, и мы сейчас согреваем экономику Эстонии", — сказал премьер, имея в виду аквапарки, закрытые в Латвии, но открытые в Эстонии.

"Мы откажемся от ограничений рабочего времени, я уверен, что во многих местах сертификаты больше не будут использоваться и что мы откроем все закрытые отрасли. Вопрос в том, произойдет ли это до или после окончания чрезвычайного положения", — сказал глава правительства.