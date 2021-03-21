Кариньш: мои дети тоже учатся в школе, ситуация в образовании давит на все общество

Необходимость смягчить связанные с Covid-19 ограничения больше острее всего стоит в сфере образования. Второй приоритет — все, что связано с экономикой, заявил в интервью Delfi Plus премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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"На все общество очень сильно давит ситуация в сфере образования, — заявил он. — Я сам многодетный отец, двое моих детей сейчас учатся в школе. Сам ежедневно вижу ту нагрузку, с которой приходится справляться детям — она совсем иная, чем была при очной учебе. (..) Уже разработана система, при которой младшие классы смогут вернуться в школы. Если же снижение (количества новых случаев заболевания Covid-19) будет достаточно быстрым, то возможно и расширение числа классов, которым позволят учиться очно. Я буду очень рад, если такое станет возможным".

Вторым приоритетом, по словам премьера, является "перезапуск" экономики: "Торговля, рестораны, бары, кафе и так далее. Здесь тоже нужно еще решить, в каком виде и в какой последовательности можно что-то менять. Одним из направлений должно стать расширение круга магазинов, которым позволено работать — с постепенными смягчениями. В итоге следовало бы прийти к тому, что работать смогут все магазины, но при условии соблюдения мер безопасности. Последними, скорее всего, могли бы стать наши большие торговые центры, так как они по определению являются местами, где происходит скопление народа. Следует придерживаться четких механизмов ограничения числа людей и их физического скопления".

Рестораны, по словам премьера, сначала смогут открыть летние террасы: "Сейчас наступает весна, теплое время года. В итоге можно будет прийти и к такому же правилу в помещениях. Ситуация с туристическим потоком тоже будет рассматриваться одной из последних. К сожалению, такова общемировая тенденция".