Кариньш: мои дети тоже учатся в школе, ситуация в образовании давит на все общество
Foto: Valsts kanceleja

Необходимость смягчить связанные с Covid-19 ограничения больше острее всего стоит в сфере образования. Второй приоритет — все, что связано с экономикой, заявил в интервью Delfi Plus премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"На все общество очень сильно давит ситуация в сфере образования, — заявил он. — Я сам многодетный отец, двое моих детей сейчас учатся в школе. Сам ежедневно вижу ту нагрузку, с которой приходится справляться детям — она совсем иная, чем была при очной учебе. (..) Уже разработана система, при которой младшие классы смогут вернуться в школы. Если же снижение (количества новых случаев заболевания Covid-19) будет достаточно быстрым, то возможно и расширение числа классов, которым позволят учиться очно. Я буду очень рад, если такое станет возможным".

Вторым приоритетом, по словам премьера, является "перезапуск" экономики: "Торговля, рестораны, бары, кафе и так далее. Здесь тоже нужно еще решить, в каком виде и в какой последовательности можно что-то менять. Одним из направлений должно стать расширение круга магазинов, которым позволено работать — с постепенными смягчениями. В итоге следовало бы прийти к тому, что работать смогут все магазины, но при условии соблюдения мер безопасности. Последними, скорее всего, могли бы стать наши большие торговые центры, так как они по определению являются местами, где происходит скопление народа. Следует придерживаться четких механизмов ограничения числа людей и их физического скопления".

Рестораны, по словам премьера, сначала смогут открыть летние террасы: "Сейчас наступает весна, теплое время года. В итоге можно будет прийти и к такому же правилу в помещениях. Ситуация с туристическим потоком тоже будет рассматриваться одной из последних. К сожалению, такова общемировая тенденция".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

17

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту

От владельца

Jaunciema gatve, Jaunciems, Rīga,
395 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
400€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Miera iela, Centrs, Rīga,
94 000€
Loču iela, Ķīpsala, Rīga,
295 000€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
700€
Muižas iela, Garkalnes nov.,
298 000€
Beberbeķu 9. līnija, Beberbeķi, Rīga,
195 000€
Teika, Rīga,
45 990€
Rātsupītes iela, Imanta, Rīga,
94 000€
Foreļu iela, Garkalnes nov.,
85 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Kalnu iela, Saulkrastu nov.,
265 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Juglas iela, Jugla, Rīga,
500€