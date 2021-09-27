Кариньш: МВД должно решить любые проблемы с установкой забора на границе Латвии и Беларуси

Ответственностью Министерства внутренних дел (МВД) является решение любых задержек или проблем с установкой ограждения на латвийско-белорусской границе, заявил сегодня, 27 сентября, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (JV) после заседания коалиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Так он ответил на вопрос о том, удастся ли найти решение для ускорения строительства временного забора и построить постоянное ограждение на границе с Беларусью раньше, чем это планировалось.

Кариньш отметил, что правительство уже решило и выделило соответствующее финансирование для ускорения строительства забора на всей восточной границе с Беларусью и Россией. За возведение ограждения ответственность лежит на МВД и министре внутренних дел Марии Голубевой (AP!), которая во вторник, 28 сентября, отправится на восточную границу Латвии, подчеркнул премьер.

Как указал Кариньш, он ознакомился с опубликованной в СМИ информацией о том, что не в первый раз, видимо, не получилась какая-то из закупок. Премьер подчеркнул, что забор на границе необходим для облегчения работы пограничников.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс отметил, что необходимые шаги для строительства инфраструктуры сделаны, в том числе приняты решения и в Сейме. В свою очередь, говоря о срочно необходимом ограждении из колючей проволоки, политик указал, что в эти дни при поддержке инженерно-технических сил Латвийской армии строятся первые километры забора.

Что касается закупок, то все необходимые действия предпринимаются, подчеркнул Павлютс.

Министр экономики Янис Витенбергс заявил, что позиция Национального объединения по этому вопросу не изменилась - партия считает, что строительство забора является приоритетом и оно должно быть завершено максимально быстро.

Политик подчеркнул, что вместе с министром земледелия Каспарсом Герхардсом были предприняты необходимые шаги, чтобы помочь уменьшить различные бюрократические препятствия.

Минэкономики также готово помочь с привлечением к работе Бюро по надзору за строительством.

Ранее сообщалось, что компания Brief выиграла тендер на закупку колючей проволоки и обязалась поставить колючую проволоку на сумму 488 400 евро без НДС. Строительство временного забора из колючей проволоки на границе Латвии с Беларусью будет поручено компании Aimasa. Компания предложила построить забор протяженностью 36,94 км на общую сумму 2 462 826 евро, включая НДС.