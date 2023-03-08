Кариньш: мы не так богаты, как Швейцария, чтобы один учитель обучал всего пять-десять детей

Латвия не так богата, как Люксембург или Швейцария, чтобы один учитель обучал всего пятерых или десятерых детей, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш во время дебатов о будущей реформе школьной сети.

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"Если бы мы были так же богаты, как Люксембург, Швейцария или другие страны, возможно, мы могли бы позволить себе создать систему школ, когда на одного учителя приходится по десять или пять детей, либо, как сейчас в некоторых местах Латвии, по одному ребенку на учителя", — сказал Кариньш, подчеркнув, что ни одно государство не может позволить себе обеспечивать индивидуальное обучение школьников.

Премьер-министр также прокомментировал заявление нескольких депутатов оппозиции о том, что они будут "самыми большими защитниками" школ во время обсуждения реформы. "Но кто в этом помещении не является защитником школ? Мы все защищаем школы, мы все хотим, чтобы они существовали, и в идеале — рядом с домом, но реальность такова, что все то, что есть сейчас, мы больше не можем себе позволить", — подчеркнул Кариньш.

Премьер-министр пояснил, что в связи с демографической ситуацией в Латвии в будущем останется меньше школ. "Такое решение примет или этот Сейм, или это произойдет при следующем Сейме", — предположил глава правительства, при этом отметив, что совершенно нормально в виде исключения сохранить школы с малым количеством учащихся в приграничных областях.

Как сообщалось, в ходе сегодняшних дебатов в парламенте член оппозиции Харийс Рокпелнис (Союз зеленых и крестьян) критиковал министра образования и науки Анду Чакшу ("Новое Единство") за попытку "по-тихому" реформировать школьную сеть, в то время как Чакша призвала не делать заложниками детей, не отнимая у них возможность получить качественное образование.