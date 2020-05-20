Кариньш: мы поставили целью отменить ЧС с 9 июня, но затем будет действовать специальный закон

Цель правительства — прекратить в июне объявленную из-за пандемии Covid-19 чрезвычайную ситуацию в Латвии. Сохранив при этом определенные ограничения, сказал в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Чрезвычайная ситуация в стране объявлена с 13 марта по 9 июня. В это время действует ряд ограничений, в основном на собрания людей.

Премьер подчеркнул, что цель правительства — отменить чрезвычайную ситуацию после этой даты. Вместо этого планируется принять действующий в течение нескольких месяцев специальный закон, который даст правительству дополнительные полномочия, чтобы оперативно реагировать на новые ситуации в связи с распространением Covid-19 и защищать интересы общественного здоровья.

В то же время такие требования, как усиленная гигиена и физическое дистанцирование, по-прежнему останутся в силе, потому что Covid-19 пока только ограничен, но не побежден полностью, сказал премьер.