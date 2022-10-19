Кариньш: на министерские посты нельзя выдвигать тех, кого вычеркивали избиратели

По мнению премьер-министра Кришьяниса Кариньша, на министерские посты не стоит выдвигать тех людей, кого сами избиратели чаще всего вычеркивали в бюллетенях на парламентских выборах.

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В разговоре с ЛТВ о процессе формирования новой коалиции глава Кабинета министров сообщил, что нынешняя динамика переговоров удовлетворительна, все идет своим чередом, много внимания уделяется предстоящей работе и программам.

При этом он указал, что о распределении постов пока речи не идет.

"Самое главное — понять, чего ожидать от нас как политиков", — добавил он, заявив, что к переговорам он относится со сдержанным оптимизмом, поскольку каждый день вносит свои коррективы, однако и препятствий становится меньше.

Кариньш считает, что картина должна проясниться к понедельнику. На этот же день назначена и встреча с президентом Эгилом Левитсом, в ходе которой будут обсуждать формирование новой коалиции.

"Нам нужна безопасность, экономический рост, мы не должны позволить себе вернуться в прошлое, где преобладали узкие экономические интересы", — сказал Кариньш, описывая цели новой коалиции.

Отвечая на вопрос, станет ли возражать "Новое Единство", если какая-то партия захочет выдвинуть на пост министра человека, не участвовавшего в выборах, Кариньш заявил, что "мы еще не зашли так далеко".

При этом политик указал, что на пост министра не должны выдвигать человека, который на выборах получил много вычеркиваний от избирателей и по этой причине не прошел в Сейм. Однако Кариньш мог представить себе ситуацию, когда партия выдвигает на пост министра кого-то извне, кто может быть сильнейшим кандидатом на эту должность.