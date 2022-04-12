Кариньш на посту премьер-министра в прошлом году заработал 78 000 евро

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в прошлом году заработал на посту премьер-министра 77 869 евро, что на 6,4% больше, чем в 2020 году, следует из его декларации должностного лица.

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К концу прошлого года сбережения премьер-министра в различных финансовых учреждениях достигали 132 900 евро и 296 686 долларов США. В предыдущем году его сбережения составляли 109 350 евро и 297 035 долларов США. Самые крупные сбережения у премьера находятся в пенсионном фонде "Morgan Stanley".

Кариньш владеет акциями восьми американских компаний общей номинальной стоимостью около 20 365 долларов. Также ему принадлежит часть недвижимости в Айнажи и недвижимость в Риге, автомобиль Toyota Yaris Hybrid 2013 года выпуска, мопед Aprilia 2015 года выпуска и весельная лодка TERHI 440 2007 года выпуска.

Кариньш вступил в должность премьер-министра в конце января 2019 года. В 2019 году он получил в качестве зарплаты премьера около 66 000 евро, в 2020 году - чуть более 73 000 евро.