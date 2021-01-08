Кариньш: на складах вакцины достаточно, но врачи ее не получают. Это неприемлемо

По ситуации на 7 января в Латвии прививку от Covid-19 получили 4500 человек, хотя на складах уже хранится более 20 000 доз вакцины. Такая ситуация является "непростительной и неприемлемой", заявил в эфире Латвийского радио премьер Кришьянис Кариньш.

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Глава правительства указал, что латвийская система здравоохранения недостаточно интенсивно работает над тем, чтобы люди имели возможнось получить прививку от Covid-19. В основном это касается времени работы кабинетов вакцинации, некоторые из них работают лишь 4-5 часов в день. Между тем, по мнению Кариньша, "даже если эти кабинеты работали бы с 8 утра до 8 вечера, этого было бы недостаточно".

Как уже сообщалось, 5 января премьер-министр выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!). Причиной послужила слишком медленная вакцинация, а также отсутствие подробного плана иммунизации. План был представлен в тот же день, но премьер заявил, что у него остаются к нему вопросы. В четверг, 7 января, новым главой Минздрава Латвии был назначен Даниэль Павлютс.

"С завтрашнего дня моим приоритетом станет рост темпа вакцинации. Вакцинация — это наш свет в конце тоннеля. Большое спасибо Илзе Винькеле, которая, по-моему, была отличным министром. Продолжу работу Илзе, ее курс не изменится", — подчеркнул Павлютс. Он заявил, что "все вместе мы справимся".