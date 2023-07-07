Кариньш на следующей неделе примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе

11 и 12 июля премьер-министр Кришьянис Кариньш примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе премьер-министра.

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Саммит НАТО в Вильнюсе станет важным ориентиром в реализации решений Мадридского саммита НАТО 2022 года. Будут рассматриваться дальнейшие шаги по усилению сдерживания и обороны, в том числе на восточном фланге альянса. На саммите НАТО в Вильнюсе планируется утвердить новые, подробные оборонные планы альянса, а также будет принято решение о необходимости увеличения расходов государств-членов на оборону.

Одним из приоритетов предстоящего саммита станет укрепление долгосрочных политических отношений НАТО с Украиной, а также усиление практической поддержки со стороны НАТО. Также лидеры стран НАТО обсудят путь Украины к членству в НАТО.

В ходе саммита Кариньш вместе с лидерами Литвы и Эстонии встретится с премьер-министром Японии, запланировано несколько двусторонних встреч, выступление на общественном форуме НАТО.

На саммит НАТО премьер-министра будут сопровождать министр обороны Инара Мурниеце, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрис Пелшс.