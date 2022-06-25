Кариньш на следующей неделе с рабочим визитом посетит США
Foto: Valsts kanceleja

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш с 28 июня по 4 июля будет находиться с рабочим визитом в США, сообщил агентству ЛЕТА его пресс-секретарь Сандрис Сабаевс.

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В связи с этим на следующей неделе не состоятся заседания коалиции и Кабинета министров.

Сабаевс сообщил, что подробная информация о программе визита Кариньша в США будет предоставлена в понедельник, 27 июня.

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