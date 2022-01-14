Кариньш на следующей неделе встретится с премьер-министром Польши

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в следующую среду, 19 января, посетит с рабочим визитом столицу Польши Варшаву, где у него запланирована встреча с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, сообщили в бюро премьер-министра.

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Кариньш планирует обсудить с премьер-министром Польши актуальные вопросы региональной безопасности и повестку дня Европейского союза.

Напомним, что в четверг, 13 января, фактически безрезультатно завершились переговоры о международной безопасности России с США, НАТО и ОБСЕ. Стороны не сумели договориться о перспективах расширения НАТО на Восток: Россия по-прежнему настаивает на том, что Украина и Грузия не должны быть приняты в Североатлантический альянс.

Параллельно одной из самых актуальных тем в ЕС остается энергетический кризис. 12 января премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил с радикальным предложение о снижении цен на энергоресурсы. Польша временно снижает НДС на топливо с 23% до 8%, ставка НДС на продукты питания с 1 февраля будет нулевой.