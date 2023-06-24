Кариньш: на восточной границе усилен контроль
Foto: LETA

Восточная граница Латвии находится под усиленным контролем, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в связи с событиями в России.

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Он отметил, что правительство Латвии, ответственные органы и службы находятся в тесной координации и следят за событиями в России.

Премьер-министр также призвал жителей Латвии не ездить в Россию и Беларусь.

Министр внутренних дел Марис Кучинскис поручил Государственной пограничной охране усилить меры пограничного контроля на внешней границе ЕС.

В твиттере глава МВД сообщил, что Пограничная служба в сотрудничестве с другими латвийскими службами и Frontex интенсивно работает над обеспечением защиты интересов национальной безопасности, проводя тщательную проверку на границах.

В случае необходимости будет запрошена поддержка Национальных вооруженных сил с привлечением дополнительных ресурсов, заверил Кучинскис.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич также заявил, что ответственные органы Латвии внимательно следят за развитием событий в России, оценивают ситуацию и необходимые дополнительные меры безопасности.

Он вновь призвал латвийцев не посещать Россию и Беларусь, а тем, кто там находится, как можно скорее покинуть эти страны.

Как сообщалось, российские власти в субботу обвинили основателя российской наемнической группировки "Вагнер" Евгения Пригожина в попытке спровоцировать гражданский конфликт после его заявлений о необходимости смены военного руководства России. Генпрокуратура РФ возбудила против Пригожина уголовное дело о вооруженном мятеже.

Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ракетных ударов по тыловым лагерям "Вагнер". Он заявил, что предпримет все возможное, чтобы свергнуть военное руководство РФ, и объявил "марш справедливости".

"Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено", — заявил Пригожин.

Сообщается, что части ЧВК "Вагнер" в субботу утром заняли центр Ростова-на-Дону.

В Москве усилены меры безопасности.

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