Кариньш: на время полномочия главы МИД могут перейти к кому-то из министров от "Нового Единства"

Скорее всего, после 8 июля, когда действующий министр иностранных дел Эдгар Ринкевич вступит в должность президента страны, обязанности главы МИД будет временно исполнять кто-то из министровы, представляющих "Новое Единство". Об этом после собрания коалиционных партий объявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сообщило агентство LETA.

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Глава правительства подчеркнул, что вопрос о постоянном следующем главе МИД еще не обсуждался.

"В первом подходе эту должность займет один из министров "Нового Единства", пока не будет предложена кандидатура на постоянную должность, за которую проголосует Сейм. Но мы еще не обсуждали это внутренне", — отметил премьер.

Напомним, что Эдгар Ринкевич занимал должность в правительстве, будучи членом "Нового Единства", поэтому временная передача портфеля главы МИД представителю этой партии — закономерна. Ринкевич приостановил свое членство в партии сразу после избрания президентом.

Инаугурация новоизбранного президента состоится 8 июля.

У "Нового Единства" в правительстве — 7 постов. Кроме премьерской должности и поста главы МИД "Новое Единство контролирует пять портфелей: Министерство финансов (Арвилс Ашераденс), Министерство юстиции (Инесе Либиня-Эгнере) Министерство благосостояния (Эвика Силиня), Министерство образования и науки (Анда Чакша), Министерство климата и энергетики (Раймонд Чударс).

Напомним, также, что неизвестно, каким в ближайшее время будет состав правительства. "Новое Единство", оставаясь в правительстве с "Объединенным списком" и Национальным объединением, ведет переговоры о расширении коалиции с оппозиционными Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными". Не исключено, что после инаугурации президента произойдет смена коалиции, и в этом случае посты в правительстве будут поделены заново.

В начале июня в политических кулуарах имела хождение версия: новое правительство возглавит министр финансов Арвилс Ашераденс, а нынешний премьер Кришьянис Кариньш переместится в кресло министра иностранных дел, которое освободится после переезда Эдгара Ринкевича в Рижский замок. Однако "Новое Единство" уже неоднократно опровергло эту версию, и утверждает, что премьер-министром останется Кариньш.