Кариньш: начавшаяся в России мобилизация резервистов - это крик отчаяния

Начавшаяся в России мобилизация резервистов для участия в войне на Украине - это крик отчаяния, считает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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В интервью программе TV3 "900 секунд" он высказал предположение, что Россия несет очень большие потери на Украине, а мобилизация — это способ, которым страна-агрессор надеется изменить эту ситуацию.

"Может ли это увенчаться успехом? Я думаю, что они [россияне] по сей день неверно оценивают желание украинцев добиться своего. Украинцы выиграют эту войну", — выразил уверенность премьер.

Уже сообщалось, что президент России Владимир Путин в среду распорядился о мобилизации 300 тысяч резервистов, чтобы не допустить нехватки солдат в развязанной им войне против Украины.