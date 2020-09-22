Кариньш: начиная с 2022 года будет реформирована система поддержки семьи

Начиная с 2022 года будет реформирована система поддержки семьи, заявил во вторник после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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До 1 марта 2021 года планируется принять нормативные акты о дополнительной поддержке семей с детьми, в соответствии с предложениями Центра по делам демографии.

Планируется также повысить государственное семейное пособие. С 1 января на одного ребенка до 20 лет оно составит 25 евро в месяц, на двух детей - 100 евро в месяц, на трех детей - 225 евро в месяц, на четырех и более детей - 100 евро в месяц за ребенка.

Министерству образования и науки поручено подготовить предложения по поддержке государства для молодых людей из многодетных семей, которые учатся в вузах.