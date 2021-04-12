Кариньш: над организацией вакцинации нужно серьезно работать
Foto: Valsts kanceleja

Предстоит большая работа по организации вакцинации, информированию людей и призыву к вакцинации от Covid-19, заявил сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш после совещания коалиционных партий.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он сказал, что сейчас главное — получение коллективного иммунитета и вакцинация. Хорошая новость заключается в том, что в Латвии есть вся инфраструктура, однако с темпом вакцинации имеются проблемы.

"В последнее время в страну прибыло намного больше вакцин, но мы все еще далеки от того, чего должны были достичь", — сказал Кариньш, добавив, что на прошлой неделе планировалось прививать около 8000 человек, но на самом деле ежедневно использовалось около 3800 доз.

По его словам, предстоит большая работа над процессом вакцинации. "Тот факт, что вакцина доставлена в пункт вакцинации, — это начало. Цель — сохранить темп в краткосрочной перспективе и использовать все поступающие вакцины", — сказал премьер, добавив, что сегодня доступно 29 000 вакцин, которые нужно было использовать на прошлой неделе.

Завтра правительство обсудит вопросы организации вакцинации."Инфраструктура есть, вакцины есть, но темп — вот что нужно улучшать", — подчеркнул премьер.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

53

Source

LETA

Tags

Вакцинация Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту