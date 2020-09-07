Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) надеется, что на следующей неделе правительство сможет утвердить "основные рамки" госбюджета на следующий год. Об этом журналистам заявил сам политик.

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Премьер пояснил, что на этой неделе основной темой нескольких заседаний коалиции станет госбюджет следующего года.

Кариньш заявил, что его целью является на следующей неделе утвердить в правительстве "основные рамки" бюджета следующего года, добавив, что в бюджете 2021 года планируется предусмотреть установленное законом увеличение финансирования на заработные платы врачей и учителей, а также согласовать уровень гарантированного минимального дохода.

Этот процесс идет рука об руку с планируемыми налоговыми изменениями. "Мы движемся вперед. Цель - утвердить общую картину на следующей неделе, чтобы было время все проработать, а Сейм мог своевременно принять бюджет", - сказал политик.