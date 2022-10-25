Кариньш надеется в среду или четверг подписать меморандум с Нацобъединением и "Объединенным списком"

Меморандум о сотрудничестве между "Новым Единством" (26), Национальным объединением (13) и "Объединенным списком" (15) по формированию коалиции может быть подписан в среду, 26 октября, или в четверг, 27 октября, сообщил журналистам лидер "Нового Единства", действующий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Суммарно у трех политических сил будет 54 из 100 голосов в 14-м Сейме.

Премьер отметил, что у партий могут быть свои предложения по документу, и в среду будет ясно, какие изменения в него хотят внести партнеры по будущей коалиции.

По мнению "Нового Единства", меморандум готов к подписанию, поскольку основан на дискуссиях между партиями во время переговоров по формированию правительства.

После подписания документа можно будет гораздо быстрее разрабатывать декларацию нового правительства, сказал Кариньш.

Меморандум о сотрудничестве предусматривает готовность политических сил взять на себя ответственность за развитие страны и благополучие народа, а также договоренность об основных принципах формирования правительства и совместных целях — укреплении национальной безопасности, экономическом росте и развитии социально справедливого, инклюзивного общества.

Как сообщалось, в понедельник, 24 октября, участники переговоров о формировании коалиции определились, что она будет состоять из трех партий. Как заявил Кариньш, хотя он считает, что более стабильной была бы четырехпартийная коалиция с участием "Прогрессивных", из-за возражений Нацобъединения и "Объединенного списка" такую коалицию сформировать невозможно. "Новое Единство" предложило "Прогрессивным" один пост в правительстве, но партия отклонила это предложение и останется в парламентской оппозиции.