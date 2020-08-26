Кариньш: надо найти способ бороться с Covid-19 не закрывая границы

Для Латвии важно успешно продолжать борьбу с распространением Covid-19, но полностью закрывать границы и изолироваться от остального мира было бы неразумно, сказал в передаче "Утренняя панорама" на LTV премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство).

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В последние недели стремительно расширяется список европейских стран, которые включены в зону высокого риска Covid-19, в том числе ожидается, что в скором времени в него войдет Литва. По словам премьера, в отношении Литвы специального регулирования не будет и к ней будут применяться те же условия, что и к другим странам, которые входят в желтый или красный списки.

Кариньш признал, что придется подумать, менять ли условия передвижения людей через границы, чтобы "не закрывать экономику", к чему Латвия придет, если изолируется от остального мира.

Премьер отметил, что вторая волна Covid-19 в мире уже началась. "Для успешной борьбы с инфекцией мы можем закрыть границы, но это губительно для экономики. Возможно, лучше держать границы более открытыми, одновременно думая о том, как успешно защитить людей от Covid-19", - сказал премьер-министр, добавив, что предложения о дальнейших действиях ожидаются от Министерства здравоохранения.

Кариньш также вновь заявил, что не видит возможности, как Латвии избежать более широкого использования масок в общественных местах, так как считает это успешным средством в борьбе с Covid-19.