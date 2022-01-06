Кариньш: надо сделать респираторы FFP2 и медицинские маски более доступными для малообеспеченных
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Сейчас идет работа над тем, что у малообеспеченных жителей был доступ к бесплатным средствам защиты от Covid-19 — в том числе, к медицинским маскам, респираторам FFP2 и быстрым тестам. Об этом заявил после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Из сказанного премьером следует, что в целом не нужно беспокоиться о ценах на конкретные товары, поскольку, например, медицинские маски, которые ранее были дорогими, в условиях конкуренции стали дешевле.

"Если будет спрос на респираторы FFP2, то, я думаю, что мы можем ждать аналогичное падение цен. Вот почему мы работаем над еще более централизованными закупками и следим за этим. Но в любом случае уже сейчас и медицинские маски, и респираторы FFP2 широко доступны. Вопрос в том, как мы сможем правильно обеспечить, чтобы они были доступны малообеспеченным людям", — сказал Кариньш.

Как уже сообщалось, Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в стране до 28 февраля.

Также правительство решило и дальше продвигать вопрос о требованиях к более широкому применению медицинских масок и респираторов FFP2 и более широкому тестированию на Covid-19. Однако конкретные решения правительство не приняло.

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