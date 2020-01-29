Кариньш: налоговая реформа будет, но не стоит ее бояться

Жителям Латвии не стоит опасаться изменений в налоговой системе, отметил в интервью телеканалу "3" премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По его словам, при правящей коалиции уже длительное время работает группа, которая занимается налоговой системой. В настоящий момент эти вопросы подлежат обсуждению в парламентской подкомиссии.

На политическом уровне дискуссия практически завершена, добавил глава правительства. В начале февраля министерства должны подать конкретные предложения по усовершенствованию налоговой системы, затем запланированы переговоры с социальными партнерами.

Намеченные изменения по-прежнему держатся в секрете, но Кариньш поспешил успокоить жителей Латвии, поскольку политики ищут возможность улучшить нынешнюю систему, а не ввести новую.

Коалиция намерена принять изменения к законодательству уже летом, чтобы жители были готовы к переменам с 2021 года.