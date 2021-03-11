Кариньш намерен доверить вооруженным силам доставку вакцин по Латвии
Foto: Latvijas armija

Премьер-министр Кришьянис Кариньш предлагает доверить доставку вакцин по Латвии вооруженным силам. На заседании Кабинета министров премьер выразил недоумение по поводу того, что в вопросе вакцинации правительство полагается на "неизвестных и не очень ответственных" частных поставщиков услуг.

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"Не пора ли сказать: хватит? У нас есть вооруженные силы. Мы не можем пойти на такой риск во второй раз, поэтому берем процесс под контроль государства", — заявил Кариньш.

Премьер-министр выразил возмущение тем, что государство тратит деньги на рекламу, но не может обеспечить процесс вакцинации. "Мы стали посмешищем", — заявил Кариньш.

Как сообщалось, юристы Министерства здравоохранения работают над расторжением договора с Oribalt Riga, которое доставляет вакцины от Covid-19 по Латвии.

Вчера Oribalt не доставило вакцины на отдельные пункты вакцинации, кроме того, по словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса, предприятие было не очень отзывчивым в решении проблем.

Павлютс сообщил, что эта компания для доставки вакцин была выбрана на конкурсной основе, сотрудничество с ней начато только что и проблемы возникли уже с доставкой первой партии из 2600 вакцин.

Минздрав пытался решить проблему, но столкнулся с неотзывчивостью со стороны Oribalt, поэтому была привлечена полиция, которая ночью дежурила у склада предприятия.

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Вакцинация Даниэл Павлютс Кабинет министров Кришьянис Кариньш
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