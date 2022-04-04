Кариньш: наша задача — найти решения, чтобы остановить российскую военную машину

Не только у Латвии, но и у всех западных стран нет более важной задачи, чем остановить жестокую военную машину России, заявил сегодня журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после встречи партий правящей коалиции.

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По его словам, сейчас мир видит картины из оккупированного Россией украинского города Буча, и не хватает слов, чтобы описать зверства, варварство и бесчеловечность, творившиеся там. Виновные должны быть привлечены к ответственности, подчеркнул Кариньш, добавив, что правительство уже поддержало выделение 100 000 евро системе Международного уголовного суда.

Премьер-министр отметил, что одним из направлений деятельности является продолжение оказания помощи Украине различными способами, в том числе в военной сфере. Второй важный момент — сохранить санкции против России, распространив их на сухопутный транспорт, суда, энергетику.

Балтия и Польша всегда были единодушны в призыве к ужесточению санкций, так как это единственный способ остановить поток денег в Кремль, который идет на финансирование войны, заявил глава правительства.