Кариньш: НАТО необходимо усилить свое присутствие на восточном фланге

НАТО следует усилить свое присутствие на всем восточном фланге, в том числе в странах Балтии, — заявил журналистам после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Политик сообщил, что в ходе встречи премьер-министры стран Балтии обсудили безопасность в регионе, вопрос о России и Украине. Также обсуждались "Зеленый курс" Европейского союза (ЕС) и ситуация с пандемией Covid-19.

Говоря о безопасности в регионе, Кариньш подчеркнул, что страны Балтии являются частью НАТО, а это делает регион особенно безопасным. Кроме того, в странах Балтии в настоящее время размещены вооруженные силы 26 из 30 стран-членов НАТО. По вопросу Украины и России Кариньш подчеркнул, что расширение присутствия вооруженных сил России на границе с Украиной вызывает беспокойство.

"Важно продолжать поддерживать Украину не только на словах, но и на деле, в том числе в военном отношении. Знаменательно, что у нас, руководителей трех балтийских государств, на следующей неделе будет возможность встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем для обсуждения ситуации в регионе", — указал Кариньш.

Говоря о "Зеленом курсе" ЕС, премьер-министр Латвии сообщил, что премьер-министры подписали общую позицию стран Балтии по этому вопросу. По его словам, переход от импорта российской энергии к возобновляемым источникам энергии не должен стать несоразмерным бременем для внутренних потребителей.