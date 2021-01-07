Кариньш назначил Пабрикса исполняющим обязанности министра здравоохранения
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В четверг, 7 января, премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подписал распоряжение об отставке министра здравоохранения Илзе Винькеле ("Развитие/За!"). Временно исполняющим обязанности на этой должности Кариньш назначил министра обороны Артиса Пабрикса ("Развитие/За!"), несмотря на то, что ранее сам Пабрикс отказался замещать Винькеле.

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Об этом сообщает LETA, отмечая, что Кариньш в ответ проинформировал Пабрикса о своем решении, обосновав это "нынешней практикой" и "большим опытом министра". Пабрикс будет исполнять обязанности главы Минздрава до момента, когда будет назначен новый министр здравоохранения.

Ранее представляющий "Развитие/За!" министр обороны Артис Пабрикс отказался замещать на посту свою коллегу по партии Илзе Винькеле, если та будет отправлена в отставку по требованию премьера Кришьяниса Кариньша. Пабрикс заявил, что поступок Кариньша стал двойной неожиданностью.

Во-первых, из-за того, что это произошло внезапно и без предварительного уведомления партнеров по коалиции. Во-вторых, потому, что Кариньш назначил Пабрикса исполняющим обязанности министра здравоохранения, даже не проконсультировавшись перед этим с самим Пабриксом.

"Я не буду замещать главу Минздрава. Считаю своим долгом отказаться от этой чести. К тому же, учитывая, что коалиция состоит из пяти партий, и всегда есть трудности с координацией, в моем распоряжении нет механизмов, которые позволили бы эффективно реализовывать такую политику, которую ожидает общественное здоровье и которую ожидал бы и премьер", — сказал Пабрикс.

"В интересах государства и здоровья всего общества не раскачивать правительство. Также самому премьеру следует взять на себя эту координирующую роль — до тех пор, пока все недоразумения не будут улажены", — добавил министр обороны.

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"Новое Единство" Артис Пабрикс Илзе Винькеле Кришьянис Кариньш
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