Кариньш назвал главные цели работы правительства в 2020 году

В 2020 году основными целями работы правительства должны быть укрепление законности и более справедливая налоговая система, заявил на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Во вторник, 21 января, министры отчитались о своей работе за первый год после формирования правительства, а Кариньш выразил им благодарность, напомнив о цели правительства работать так, чтобы повышалось общее благосостояние населения.

По словам Кариньша, нужно и далее улучшать услуги для населения в сфере социального обеспечения, здравоохранения и образования, что тесно связано с административно-территориальной реформой.

Премьер-министр напомнил, что 2019 год прошел под знаком "капитального ремонта" финансового сектора, а в 2020 году приоритетами должны быть укрепление законности и справедливости. При этом под справедливостью понимается налоговая система, в которой участвует большинство населения, а под укреплением законности — уменьшение срока рассмотрения дел в суде.

Кариньш также призвал активнее думать об инклюзивном обществе. "Где бы ни родился ребенок, он должен иметь право на качественное образование. Также, несмотря на состояние здоровья человека, всем должны быть обеспечены одинаковые услуги здравоохранения. Мы сейчас не можем гордиться демографическими показателями, поэтому надо напоминать, что каждый человек является ценностью", — сказал премьер.