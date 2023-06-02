Кариньш назвал правительство "стабильным", но настаивает на расширении коалиции. "Объединенный список" и Нацобъединение — против

В пятницу, 2 июня, на фоне слухов о том, что премьерская партия "Новое Единство" уже создает параллельно новое правительство с оппозиционными Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными", состоялась встреча трех участников действующей коалиции — "Нового Единства", "Объединенного списка" и Национального объединения.

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Национальное объединение и "Объединенный список" вновь акцентировали, что хотят продолжать работу в нынешней трехпартийной коалиции и не готовы к изменениям в составе правительства, сообщает LETA.

Это прдтвердили после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс и глава парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс.

Дзинтарс повторил, что Нацобъединение не готово говорить о расширении правительства за счет оппозиционных сейчас Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных". Но с СЗК и "Прогрессивными" могут состояться переговоры о важных для государственного развития решениях и деятельности в Сейме.

Таварс во многом присоединился к сказанному Дзинтарсом.

Тем не менее премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что ждет переговоров о расширении коалиции, а нынешнее правительство назвал стабильным.

Комментируя то, что Национальное объединене и "Объединенный список" выступают против расширения коалиции, Кариньш заявил, что переговоры находятся только в начальной стадии.

Сроки переговоров премьер-министр не назвал.

Премьер-министр подчеркнул, что не видит никаких признаков того, что власть нестабильна, но правительству не хватает динамики и консенсуса по вопросам, которые необходимо решать в стране.

Как ранее сообщалось, в распоряжение портала Delfi попала информация о создании новой коалиции, в которую войдут "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные". Причем якобы сотрудничество между этими партиями зашло настолько далеко, что они уже поделили между собой министерства в будущем правительстве. Также, согласно неофициальной информации, пост премьера в новом Кабинете министров займет нынешний министр финасов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"). Действующий премьер Кариньш якобы переместится в кресло главы МИД, которое освободится после вступления Эдгара Ринкевича в должность президента.

На фоне этих слухов продолжает функционировать Кабинет министров Кариньша, сформированный "Новым Единством", "Объединенным списком" и Нацобъединением.

Старт изменениям коалиции дало избрание президентом Латвии многолетнего главы МИД Эдгара Ринкевича. Он был избран на голосах "Нового Единства" и оппозиционных СЗК и "Прогрессивных", что дало основания предполагать, что именно эти партии могут сформировать следующее правительство.