Кариньш назвал предполагаемую дату отмены чрезвычайной ситуации

В настоящий момент правительство Латвии не планирует продлевать режим чрезвычайной ситуации после 9 июня, но определенные ограничения будут сохранены, заявил в интервью в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

По его словам, список ограничений хотят согласовать со странами Балтии, которые можно свободно посещать. Но последнее слово должны сказать эпидемиологи. Их мнению в правительстве доверяют, поскольку здоровье жителей Латвии — в приоритете. Поэтому будет найденo наилучшее решение.

На вопрос, нет ли опасений, что различающиеся в странах Балтии ограничения могут негативно сказаться на конкурентоспособности латвийских предпринимателей, Кариньш ответил, что этот аспект тоже анализируется, но в то же время необходимо заботиться о безопасности и здоровье общества.

Говоря об ограничениях, которые в Латвии будут сохранены и после отмены режима чрезвычайной ситуации, Кариньш в первую очередь назвал требование соблюдать физическую дистанцию в два метра.

Требования соблюдать отдельные меры предосторожности будут включены в новый закон. "Прямо сейчас идет работа над новым законом. Завтра мы можем рассмотреть его в правительстве и далее передать в Сейм", — сообщил премьер.

В новый закон планируется включить временное делегирование для правительства, которое в случае необходимости может вводить различные меры по уменьшению последствий Covid-19.

Как сообщалось, Министерство юстиции в настоящее время работает над нормативно-правовой базой, которая будет регулировать различные аспекты после отмены ограничений. Как сообщил министр юстиции Янис Борданс, уже обобщены мнения министерств о том, какие меры необходимы, чтобы соответствующие отрасли как можно быстрее и эффективнее возобновили работу в привычном режиме, одновременно не создавая опасности для здоровья людей. Это касается того, как, например, в дальнейшем будут работать школы, суды, другие государственные органы. "Все это будет предусмотрено в законе", — сказал министр.

Например, нормативно-правовая база, которая вступит в силу после окончания чрезвычайного положения, будет определять, что учреждения в пределах возможностей должны по-прежнему работать удаленно, чтобы не создавать угрозу для здоровья населения и работников.