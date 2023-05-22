Кариньш назвал разговоры о смене коалиции спекуляциями

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") назвал циркулирующие в масс-медиа слухи о том, что "Новое Единство" создает ядро новой коалиции с оппозиционными Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными" спекуляциями, сообщает агентство LETA.

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"Новое Единство" уходит от прямых ответов

На прямой вопрос, могут ли СЗК или "Прогрессивные" присоединиться к действующему правительству после президентских выборов и может ли быть сформировано новое правительство с ядром из этих партий, Кариньш ответил отказом: "Вы мне сейчас вы предлагаете мне порассуждать о будущем". Глава правительства оставил спекуляции политическим обозревателям.

Напомним, что в конце минувшей недели распространились слухи о том, что "Новое Единство" (26 депутатов Сейма) за спиной нынешних коалиционных партнеров — "Объединенного списка" (15) и Национального объединения (13) — ведет переговоры о поддержке своего кандидата в президенты, министра иностранных дел Эдгара Ринкевича с оппозициеей. Программа De Facto Латвийского телевидения в воскресенье, 21 мая, сообщила, что накануне выдвижения Ринкевича кандидатом состоялась тайная встреча в здании МИД представителей "Нового Единства", СЗК (16) и "Прогрессивных" (10). Суммарно у этих трех политических сил 52 голоса в Сейме — этого хватает, чтобы избрать президента.

Также в программе De Facto утверждалось, что политики обсуждали и формирование новой коалиции после президентских выборов. Прозвучала версия, что может быть создана коалиция, в которую войдут "Новое Единство", СЗК, "Прогрессивные", а также часть представителей "Объединенного списка". В этом случае Национальное объединение оказалось бы за бортом коалиции. Политики эту версию официально не подтверждают.

На вопрос, будут ли три нынешние коалиционные партии — "Новое Единство", "Объединенный список" и Нацобъединение — искать общего кандидата в президенты, если 31 мая выборы закончатся безрезультатно, премьер Кариньш ответил, что такое предложение партнерам делалось раньше, но они отказались.

Поэтому сейчас "Новое Единство" работает над тем, чтобы обеспечить поддержку своему кандидату в президенты — Эдгару Ринкевичу, подчеркнул Кариньш.

"Объединенный список": торги за места в коалиции — это неприемлемо

Эдвард Смилтенс, спикер Сейма и один из лидеров "Объединенного списка" заявил, что "ситуация очень ясная и простая". Депутаты Сейма будут голосовать на президентских выборах открыто, поэтому и процесс переговоров должен быть открытым. Сейчас кандидаты в президенты встречаются с представителями парламентских фракций, в том числе, это делает и Улдис Пиленс, выдвинутый "Объединенным списком.

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24 мая состоится встреча "Объединенного списка" с кандидатом от "Нового Единства" Эдгаром Ринкевичем.

По мнению Смилтенса, коалиционная партия может искать голоса для поддержки своего кандидата, но в этом процессе нельзя преступать "красную линию", а это "любого вида торг, в том числе, покупка, продажа должностей, особенно торг о новой коалиции или месте в коалиции".

Допущение о возможном изменении конфигурации и расширении коалиции Смилтенс считает неприемлемым. "Абсолютно неприемлем вообще как факт то, что в контексте выборов президента может происходить какой-то торг о месте в коалиции, о работе в правительстве", — сказал спикер Сейма.

Нацобъединение: коалиционным партиям не следует "ловить" голоса оппозиции

Разговоры о возможном расширении коалиции необоснованны, а также недопустимо "вылавливать" голоса кандидатов в президенты на оппозиционном фланге, заявил, в свою очередь, депутат Сейма от Нацобъединения, парламентский секретарь Министерства обороны Янис Эглитс. Нацобъединение считает, что такой "ловлей" сейчас занимаются оба партнера — и "Новое Единство", и Объединенный список.

Нацобъединение вновь подтвердило, что не поддержит на выборах ни одного из выдвинутых кандидатов. Политическая сила ранее давала понять, что делает ставку на провал всех кандидатов, и на то, что после безрезультатных выборов нынешняя коалиция все же договориться об общем кандидате, что стабилизирует и правительство.

В то же время Эглитс признал, что коалиционный договор не запрещает партнерам выдвигать своего кандидата в президенты. Поскольку договором этот вопрос не оговорен, то ни "Новое Единство", ни "Объединенный список", выдвинув своих кандидатов, с юридической точки зрения коалиционную дисциплину не нарушили.

"Самое важное — обеспечить, чтобы в Латвии был президент, который продолжит способствовать развитию государства, опирающегося на ценности западной демократии", — сказал представитель Нацобъединения.

Интрига сохраняется

Как уже сообщалось, на должность президента претендуют три кандидата. "Новое Единство" выдвинуло Эдгара Ринкевича, "Объединенный список" — предпринимателя Улдиса Пиленса, оппозиционные "Прогрессивные" — эксперта по публичному управлению, сотрудницу Еврокомиссии Элину Пинто.

Поскольку коалиция не сумела договориться об общем кандидате, появились основания для спекуляций о нестабильности правительства. Третий коалиционный партнер — Нацобъединение — уже заявило, что не поддержит ни одного из выдвинутых кандидатов. Ранее Нацобъединение выдвигало действующего президента Эгила Левитса, однако он отказался от участия в выборах.



Политический расклад таков, что как "Новое Единство", так и "Объединенный список" могут чисто арифметически обеспечить избрание своего кандидата в Сейме, только привлекая голоса оппозиции. Причем "золотая акция" — у оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян. "Поиск" таких голосов в парламенте уже стал причиной слухов, что по итогам президентских выборов коалиция развалится, что и приведет к отставке Кабинета министров Кришьяниса Кариньша.

Выборы президента состоятся в Сейме 31 мая.