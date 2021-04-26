Кариньш не будет требовать отставки министра экономики Витенбергса

Несмотря на призыв правления партии KPV LV отозвать с поста министра экономики Яниса Витенбергса, который перешел из KPV LV в Национальное объединение, премьер-министр Кришьянис Кариньш не планирует требовать его отставки.

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Глава правительства в понедельник после заседания коалиции заявил журналистам, что не собирается требовать отставки министра, так как у коалиции еще много работы.

"Во-первых, мы должны выводить государство из кризиса из-за Covid-19, что в значительной мере отражается на экономике. Во-вторых, мы должны продолжать начатые реформы и довести их до конца, а также с умом вкладывать средства из европейских фондов и планировать дальнейшее развитие страны", — сказал Кариньш, добавив, что для этого нужна полная и дееспособная команда.

Как сообщалось, 21 апреля Витенбергс заявил, что покинет ряды KPV LV, чтобы вступить в Национальное объединение.

Правление KPV LV решило отозвать Витенбергса с должности министра экономики, о чем был извещен премьер-министр Кришьянис Кариньш. Премьер в свою очередь считает, что эту ситуацию должны разрешить между собой Национальное объединение и KPV LV.

Сам министр заявил, что не намерен уходить в отставку, и половина фракции KPV LV в Сейме также выразила поддержку тому, чтобы Витенбергс оставался министром экономики.