Кариньш не исключает, что решение о запрете на празднование 9 мая нужно принимать на государственном уровне

Премьер-министр Кришьянис Кариньш не исключает, что решение о запрете празднования Дня победы 9 мая должно приниматься на государственном уровне.

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"9 мая — не что иное, как прославление оккупации нашей страны. Это можно называть как угодно, но это факты", — заявил премьер в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

Он напомнил, что 8 мая во всем мире, в том числе и в Латвии, чтят память жертв Второй мировой войны. К тому же сейчас на Украине идет война — война против демократии, фактически война против нашего общества.

"Не должно быть никаких манифестаций 9 мая, прославляющих оккупацию нашей страны, особенно в это время, потому что восхваляется государство, которое ведет войну", — подчеркнул премьер, призвав почтить память павших 8 мая, когда все могут быть едины в своих эмоциях.

"Возможно, это могло бы быть решением, потому что непонятно, что думает каждое самоуправление. Я понимаю, что некоторые могут бояться принимать то или иное решение", — ответил Кариньш на вопрос о том, не следует ли запретить празднование 9 мая централизованно, на государственном уровне.

Премьер также призвал помнить, что Латвия — не окраина Российской империи, а свободная и демократическая страна со своим языком, своими традициями и своей гордостью.