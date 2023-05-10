Кариньш: не исключено, что "Новое Единство" предложит своего кандидата в президенты

В условиях, когда партии правящей коалиции не сумели договориться об едином кандидате в президенты, нельзя исключить, что партия "Новое Единство" предложит кандидата, признал в интервью телеканалу TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), сообщает агентство LETA.

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Сейчас, напомним, кандидатов в президенты выдвинули две коалиционные партии. Национальное объединение — действующего президента Эгила Левитса, "Объединенный список" — предпринимателя Улдиса Пиленса. Премьерское "Новое Единство" — крупнейшая фракция в Сейме (26 депутатов) — до сих пор своего кандидата не выдвигала и в целом обещала поддержку Эгилу Левитсу.

Теперь Кариньш признал, что по вопросу выдвижения единого кандидата в президента три коалиционные партии не сумели приблизиться к компромиссу.

В таких условиях нельзя исключать, что у "Нового Единства" тоже появится свой кандидат или что получает поддержку получить еще неназванный кандидат, которого 11 мая намерена выдвинуть оппозиционная партия "Прогрессивные".

"Сюрпризы могут быть разные. В данный момент я ничего не исключаю", — сказал Кариньш.

По словам премьер-министра, остается еще неделя на выдвижение кандидатов в президенты, а для политики это достаточно долгий срок, поэтому возможно всякие повороты.

С 9 по 13 мая депутаты парламента могут уже официально выдвинуть кандидатов в президенты, подав в Президиум Сейма соответствующие документы. Дата президентских выборов в Сейме — 31 мая. Пока ни Левитсу, ни Пиленсу большинство голосов для избрания не гарантировано.