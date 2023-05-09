Кариньш не ответил, какие решения приняло правительство в связи со скандальной закупкой для нужд армии

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") не сообщил на пресс-конференции, какие решения на закрытом заседании приняло правительство в связи со скандальной закупкой продовольствия для армии. По словам главы Кабмина, все станет ясно, когда общество проинформирует Министерство обороны.

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Во вторник, 9 мая, Министерство обороны в закрытой части заседания правительства доклад о закупке на сумму 220 млн евро. Ранее министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение) сообщила LTV, что министерство уже приняло решение о расторжении договора с компанией Zītari LZ в отношении упомянутой закупки.

3 марта Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовный процесс для применения уголовно-процессуальных методов проверки факта совершения уголовных правонарушений в ходе процедуры закупки в период с 18 октября 2021 года по 10 января текущего года. Уголовный процесс возбужден по трем статьям Уголовного закона: за указание в декларации заведомо ложных сведений об имуществе или ином доходе в крупном размере, злоупотребление служебным положением в корыстных целях и разглашение неразглашаемых сведений.

Известно, что одно должностное лицо Минобороны, занимавшееся закупкой, было подвергнуто дисциплинарному взысканию — увольнению. Имя чиновника официально не разглашается, но, по информации агентства LETA — это Эрик Эзериньш, который и возглавлял комиссию по закупке "Услуга логистики по поставке продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил"

Программа Nekā personīga также сообщил, что отстранен начальник Отдела договоров и закупок Управления снабжения Штаба управления обеспечением НВС Имант Фрейбергс.

Согласно информации агентства LETA и Nekā personīga, Эрик Эзериньш, исполнительный директор Zītari LZ Юрий Зелтиньш, а также два советника бывшего министра обороны Артаса Пабрикса — Валдис Вернерс и Айварс Тиенесис — имеют право на защиту. Более подробную информацию KNAB не предоставляет.

В декабре прошлого года, напомним, компания Zītari LZ, зарегистрированная в Рое, выиграла в конкурсе и получила контракт на сумму 220 миллионов евро на поставку продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил (НВС) в течение следующих пяти лет. Существующая уже 31 год компания Zītari LZ сейчас принадлежит Лауре Зелтине и Модрису Супе.

В базе данных Управления по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) указано, что в мае прошлого года Супе пожертвовал партии Latvijas attīstībai, в которой состоит бывший министр обороны Артис Пабрикс, 2500 евро, а годом ранее — 2000 евро. В 2017 и 2015 годах Супе пожертвовал в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".

Комиссию по закупке "Услуга логистики по поставке продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил" возглавлял Эрик Эзериньш — на момент проведения тендера член Национального объединения, в котором состоит нынешний министр обороны Инара Мурниеце.