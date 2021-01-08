Кариньш не планирует отставку других министров
Foto: F64

Премьер-министр Кришьянис Кариньш не планирует вносить какие-то изменения в состав правительства. Об этом он рассказал в интервью Латвийскому радио.

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На этой неделе глава правительства уже выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле, которую на посту сменил Даниелc Павлютс.

Кариньш отметил, что у него нет планов заменить других министров правительства, хотя он подчеркнул, что всем в правительстве надо работать эффективнее, а "команда такая, какая есть, Сейм избран такой, какой выбрали".

Комментируя высказанное рядом организаций требование отправить в отставку министра образования Илгу Шуплинску, премьер-министр сказал, что он поддерживает министра, поскольку она продвигает крупные и необходимые реформы. Во время реализации реформ всегда находятся силы, которые недовольны реформами.

По мнению Кариньша, Шуплинске следует больше прислушиваться к работникам сферы образования и лучше сотрудничать с ними.

Премьер-министр сдержанно комментировал работу министра благосостояния Рамоны Петравичи. В ведении этого министерства находятся центры социального ухода, в которых констатируются вспышки Covid-19, поэтому глава правительства попросил министерство благосостояния разработать план улучшения ситуации. По его словам, трудно сказать, насколько распространение Covid-19 в пансионатах является виной конкретного министра.

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Source

LETA rus.DELFI.lv

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Source

LETA rus.DELFI.lv

Tags

Илзе Винькеле Кришьянис Кариньш Правительство Сейм
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