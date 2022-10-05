Кариньш не видит непреодолимых препятствий для того, чтобы в коалиции были четыре партии

Нет ни одного непреодолимого препятствия для формирования коалиции из четырех партий — "Нового Единства" (26 мандатов), Национального объединения (13), "Объединенного списка" (15) и "Прогрессивных" (10). Об этом заявил сегодня после встречи с " Прогрессивными" действующий премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Премьер-министр подчеркнул, что участие четырех партий в коалиции обеспечит формирование сильного правительства. Напомним, что у трех партий будет в 14-м Сейме большинство (54 голоса) и без "Прогрессивных", однако, если в коалиции будет четыре партии перевес будет больше — 64 голоса.

"Новое Единство": о "договориться, не договорившись"

На встрече "Нового Единства" и "Прогрессивных" представители обеих партий обсудили вопросы экономического развития, безопасности и образования. "Прогрессивные" заверили, что поддерживают увеличение оборонного бюджета, считают важнейшим приоритетом внешнюю и внутреннюю безопасность, сообщил Кариньш.

Также "Прогрессивные" заявили, что поддерживают создание службы государственной обороны (реформа предусматривает возвращение к призывной армии) и переход на латышский язык обучения на всех уровнях образования.

Принимая во внимание различия в идеологических взглядах между несколькими партиями, которые могут создать правительство, Кариньш предположил, что при формировании коалиции также необходимо будет "договориться, не договорившись" по одному или нескольким вопросам.

Одним из таких вопросов может стать, по неофициальной информация, судьба законопроекта о гражданском партнерстве, который предполагает и оформление юридических отношений между представителями ЛГБТ+. "Прогрессивные" известны как горячие сторонники этого законопроекта, Национальное объединение традиционно выступает против, позиция "Объединенного списка" пока не ясна, однако эта политическая сила может склоняться и к традиционалистским взглядам.

Основной выбор "Прогрессивных" — работать в Кабмине

Основной выбор "Прогрессивных" — работать в правительстве, в то же время политики готовы быть сильной оппозицией, заявил, в свою очередь, представитель этой партии Каспар Бришкенс после встречи с "Новым единством".

Политик заявил, что "Прогрессивные" не меняют ранее заявленной позиции — готовности бороться за вхождение в коалицию, понимая борьбу как разъяснение своей позиции. При этом "Прогрессивные" не будут пытаться присоединиться к коалиции "любой ценой", отметил Бришкенс.

В разговоре с "Новым Единством" представители партии подчеркнули несколько моментов, в том числе тот факт, что они поддерживают как службу государственной обороны, так и обучение государственной обороне.

Переговоры продолжатся

На вопрос, есть ли крайний срок, к которому должно быть ясно, какие партии сформируют коалицию, Кариньш сказал, что сейчас важно, чтобы стороны продолжали переговоры друг с другом и особенно узнали позиции двух новых партнеров, которые не входят в состав нынешнего правительства — то есть, "Объединенного списка" и "Прогрессивных".

Поскольку потенциальный новый премьер-министр Кариньш в четверг и пятницу примет участие в неформальном заседании Европейского совета в Праге (Чехия), и ожидается, что переговоры с партиями о формировании правительства с его участием продолжатся на следующей неделе.

На этой неделе избранные в Сейм партии начали переговоры о формировании коалиции, инициативу которого взял на себя нынешний премьер Кришьянис Кариньш. На переговорах обсуждается формирование коалиции из "Нового Единства", Национального объединения и "Объединенного списка", а также возможное привлечение в коалицию партии "Прогрессивные".