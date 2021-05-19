Кариньш: некоторые партнеры пытаются дестабилизировать правительство из-за своих низких рейтингов

Некоторые партнеры по коалиции при поддержке оппозиции пытаются дестабилизировать правительство, опасаясь своих низких рейтингов, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ).

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Премьер-министр пришел к такому выводу, потому что в последнее время депутаты Сейма от коалиционных партий выступают с различными инициативами, направленными против единой позиции правительства и коалиции, и, не получив поддержки, ищут ее у оппозиции.

Кроме того, некоторые министры в правительстве продолжают высказываться вопреки мнению не только латвийских, но и мировых эпидемиологов, что Кариньш объясняет не неспособностью понять текущую ситуацию, а тем, что их беспокоят рейтинги и будущая политическая карьера.

"Такие действия не могут быть устойчивой моделью и, безусловно, связаны с опасениями некоторых партнеров по коалиции в связи с муниципальными выборами и низкими рейтингами партий", — сказал премьер-министр, добавив, что это также было одной из основных причин откладывания переговоров о ситуации в правительстве на период после 7 июня, когда пройдут муниципальные выборы.

По словам Кариньша, начался ненужный процесс — партии конфликтуют из-за министерских должностей, а желание занять пост министра экономики выразили уже три коалиционные партии.

Однако, по его словам, есть и хорошая новость — несмотря на разногласия, партнеры по коалиции выразили желание продолжить начатую работу и начать подготовку бюджета на следующий год.