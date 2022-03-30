Кариньш: неприемлемо, чтобы лоббирование игорного бизнеса влияло на развитие Риги
Foto: LETA

Факт лоббирования игорного бизнеса при принятии территориального плана Риги — непонятен и неприемлем. Об этом в связи с недавним решением Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) приостановить план развития столицы заявил в среду в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), сообщает rus.lsm.lv.

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"Лоббирование азартных игр действительно может повлиять или помешать развитию Риги. Я считаю это неправильным, непонятным и неприемлемым. (…) Не может быть, чтобы развитие Риги было заморожено на четыре года", — указал Кариньш, подчеркнув, что без развития столицы невозможно и развитие всей страны.

Премьер-министр считает, что глава VARAM Артурс Том Плешс (AP!) должен "сесть за стол переговоров" с Рижской думой, чтобы обсудить этот вопрос и найти решение. "Чтобы он просто заморозил [процесс] и не было дальнейшего развития в течение трех-четырех лет — это непонятно", — добавил Кариньш.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе VARAM приостановило территоральное планирование Риги. Плешс заявил, что правила Рижской думы не отвечают требования закона и не учитывают интересы тех, кого они касаются. Планировка фактически предусматривала, что Рига станет городом, свободным от игорного бизнеса.

Мэр Риги Мартиньш Стакис крайне резко отреагировал на решение VARAM. И в итоге вышел из партии Par!, входящей в правительственное объединение Attīstībai/Par!. Артурс Томс Плешс представляет в Кабинете министров партию Latvijas attīstībai, также входящую в АР!.

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