Кариньш: Несмотря на ракетный обстрел, пока нет причин выводить латвийских солдат из Ирака

Несмотря на то, что находящиеся в Ираке латвийские солдаты дислоцированы на одной из военных баз США и этой ночью оказались под ракетным обстрелом, премьер Латвии Кришьянис Кариньш считает, что они могут остаться нести службу в этой стране. По его словам, латвийские военнослужащие прибыли в Ирак по приглашению иракской стороны, чтобы оказать помощь в борьбе с террористами ИГИЛ.

Таким образом, как заявил Кариньш в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, если данное условие — официальное приглашение Ирака — останется в силе, то инструкторы из Латвии, проводящие там обучение местных сил, вполне могут продолжить нести службу. Покинуть страну придется в том случае, если правительство Ирака потребует вывести со своих территорий контингент НАТО.

Рассмотрение данного вопроса Кабинет министров отложил на следующую неделю, так как глава Минобороны Артис Пабрикс "не находится в Латвии", пояснил также Кариньш.

Как уже сообщалось, Иран устроил ракетный обстрел двух военных баз США в Ираке. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани. Иранская пресса заявляет, что было выпущено более 30 ракет.

Никто из латвийских военных не пострадал и сейчас они находятся в безопасности. В Минобороны Латвии заверили, что все служащие на базе были проинформированы о грядущем нападении, поэтому военные были своевременно подготовлены.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 3 января, когда по приказу президента США Дональда Трампа был убит иранский генерал Касем Сулеймани. МИД Ирана считает, что нападение на военные базы в США это мера самообороны.